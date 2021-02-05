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05.02.2021 - 20:05 | | DHA

Kuzenlerin oyunu ölümle bitti! Henüz 13 yaşındaydı...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dedelerine ait evde av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki A.H.C. yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısında bulunan halasının kızı 13 yaşındaki Elif Sare Demir'i boynundan vurarak ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kuzenlerin oyunu ölümle bitti! Henüz 13 yaşındaydı...

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Bereketle Mahallesi 10185 sokakta Mimar Süleyman Demir'i ait evde meydana geldi. Dedelerinin evine gelen erkek torun A.H.C. kapının arkasında asılı olan av tüfeğiyle oynarken, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar karşısında bulunan kuzeni Elif Sare Demir'in boynuna isabet etti.

Silah sesi üzerine evdekiler çocukların bulunduğu teras katındaki odaya çıktı. Elif Sare Demir'i kanlar içinde gören yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri eve ulaşan acil sağlık ekibi boynundan ağır yaralanan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de inceleme başlattı.

Kuzenlerin oyunu ölümle bitti Henüz 13 yaşındaydı...


Olay yeri evin etrafı polis ekipleri tarafından şeritle çevrilerek güvenlik önlemi alındı. Tüfekle oynarken kuzeninin ölümüne neden olan A.H.C. Çocuk polisi tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri tüfeğin sahibi Süleyman Demir'i de gözaltına aldı.

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzenlerin oyunu ölümle bitti Henüz 13 yaşındaydı...

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