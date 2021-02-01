Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Toktaş'ın kullandığı 34 FT 8486 plakalı kamyon yolda ilerlediği sırada sürücüsü Adem Taş'ın fren yaptığı 34 BJD 500 plakalı iskele yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle Mustafa Toktaş ve yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan 2 kişiyi çıkardı.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Bacağında kırık oluşan araç sürücüsü Mustafa Toktaş, "Öndeki araba frene bastı birden. Biz de bastık ama duramadık." dedi. İtfaiye ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.