Üniversite öğrencileri meraklanıyor! KYK burs - yurt başvuru linki erişime açıldı mı?
KYK burs - öğrenim kredisi - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor? KYK bursundan ve yurtlarından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri büyük merakla araştırıyor. KRedi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan KYK burs ve yurt başvuru işlemleri için başvuru sayfası ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim yılında devlet tarafından sağlanan burs, öğrenim kredisi ve yurt olanakları yoğun ilgi görüyor. İşte KYK 2020 burs ve yurt başvuruları hakkında son gelişmeler...
Üniversite öğrencilerinin merakla ve sabırsızlıkla beklediği KYK burs ve yurt başvuruları için heyecan günden güne artıyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini birçok üniversite uzaktan eğitim olarak tamamlayacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması ise öğrencileri düşündürüyor. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs ve yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan başvuru sayfası açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve yurt başvuruları e - devlet sistemi üzerinden alınacak. e- Devlet sistemine giriş ypaptıktan sonra gerekli bilgilerin doldurulması sonucunda başvuru işlemleriniz onaylanacak.
KYK BURSU NE KADAR? (2020)
Kredi ve ya burs 550 lira,
Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren
yüksek lisansta bin 100 lira,
doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? (2020)
GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.