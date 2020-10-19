KYK burs başvuru sayfası üniversite öğrencilerinin erişimine açıldı mı? KYK 2020 bursu ne kadar, yurtlar kaç para?

Bu yıl üniversiteye yeni başlayan veya geçtiğimiz dönemlerde başlayan ve halen öğrenciliği devam eden kişilerin başvuru yapabileceği KYK burs ve yurt başvuruları için büyük merak yaşanıyor. KYK burs ve yurt başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, bu yıl burs ve yurt ücretlerinin kaç para olacağını da araştırıyor. İşte KYK bursu ve KYK yurdu hakkında merak edilenler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvurularına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURDU 2020 NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.