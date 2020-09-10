MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?
ABONE OL
10.09.2020 - 16:50 |

KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?

KYK burs ve yurt olanaklarından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, KYK burs ve yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan başvuru işlemleri için gün verildi mi? KYK burs ve yurt başvurusu 2020 ne zaman başlıyor?

KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?

Bu yıl üniversiteye başlayan veya geçtiğimiz dönem üniversiteye başlayan ve halen öğrenciliği devam edenlerin başvurabileceği KYK burs ve yurt başvuruları hakkında büyük merak ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve yurt işlemleri için sabırsızlık başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

 

Aksungur'dan Teber'li ilk atışTUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 mühimmatını ateşledi. Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aksaray Valisi: Karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

Aksaray Valisi: Karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Aksungur'dan Teber'li ilk atış

Aksungur'dan Teber'li ilk atış

Sıradaki Haber