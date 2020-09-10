KYK burs başvurusu 2020 ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu başladı mı?

Bu yıl üniversiteye başlayan veya geçtiğimiz dönem üniversiteye başlayan ve halen öğrenciliği devam edenlerin başvurabileceği KYK burs ve yurt başvuruları hakkında büyük merak ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve yurt işlemleri için sabırsızlık başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2020?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız.