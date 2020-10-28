KYK burs başvurusu e-Devlet ekranı: KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2020, ne zaman bitiyor?

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son dakika gelen habere göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 burs ve kredi başvurularının başladığını belirtti. İşte KYK burs ve kredi başvuru ekranı ile ilgili detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Heyecanla beklenen KYK burs başvuruları başladı. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

YÖKSİS'TEKİ BİLGİLER DOĞRU OLMALI!

YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.