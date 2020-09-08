KYK burs başvurusu ve KYK yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? (2020-2021)

Üniversite öğrencilerinin başvurabileceği KYK bursu ve yurt olanakları için büyük merak yaşanıyor. 2020-2021 Eğitim yılında devlet tarafından sağlanan KYK burs ve yurt ihtiyaçlarından yararlanmak için başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu yıl üniversiteye yeni yerleşenler ve geçen dönem öğrencilerinin merakla araştırdığı KYK burs yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuruları için henüz bir tarih duyurulmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuruları henüz bir tarih duyurulmadı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.