12.09.2020 - 09:49 |
KYK burs - kredi - yurt başvurusu 2020 nasıl yapılır? KYK başvuruları nasıl ve nereye yapılır?
Üniversite hayatına başlayan öğrencilerin başvurmak için beklediği KYK burs, kredi, yurt işlemleri için heyecan dorukta. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan başvurular ne zaman başlayacak? KYK burs, kredi, yurt başvuruları nasıl yapılacak?
Üniversite hayatı boyunca maddi desteğe ihtiyacı olanların başvurmak istediği KYK burs , kredi ve yurt olanakları her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi görüyor. KYK başvurularını kaçırmak istemeyen öğrenciler, gün gün KYK burs ve yurt başvuruları için arayışa geçiyor. Peki KYK burs-kredi, yurt başvuruları başladı mı, başvuruları nasıl yapılır?
KYK BURS-KREDİ-YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
kKYK burs-kredi-YURT başvuruları henüz başlamadı. KYK bursu-kredi veya yurt olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru işlemleri başladığında e - devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Konuya ilişkin son dakika duyurusu geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
"Takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyen yaşlı adam ceza yediBursa'da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.