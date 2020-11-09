2020-2021 Eğitim yılında kullanılacak olan KYK bursları ve yurt olanakları ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Bu yıl KYK bursunun ne kadar olduğu ve KYK yurtlarının aylık kaç para olduğu araştırılıyor. KYK başvurusunda bulunan öğrenciler, KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları tarihi belirlendi mi? sorularına cevap arıyor.

KYK BURS - YURT SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında alınan KYK burs ve yurt başvurularının sonuçları ne zaman açıklanacak henüz duyurulmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir duyuru henüz yayımlanmadı. KYK burs ve yurt sonuçları için tarih belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURDU 2020 NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.