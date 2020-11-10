KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs sonuç tarihi binlerce öğrencinin araştırdığı konu durumunda... 8 Kasım'da sona eren başvurular sonrası araştırmalar iyice hızlandı. Öte yandan yurt başvuru tarihleri de epey sorgulanıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net bir tarih geçilmedi. Geçen yıl sonuçlar 16 Kasım'da açıklanmıştı, bu yıl da sonuçların aynı tarihlerde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihlerinin belli olmasıyla birlikte yurt başvurularının da tarihinin belli olması bekleniyor. Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet adresini takip edebilirsiniz.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.