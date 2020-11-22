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22.11.2020 - 11:05 |

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi ve burs sonuç sorgulama

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere verilen burs ve geri ödemeli kredi için adaylar 8 Kasım'da son başvurularını gerçekleştirdi. Peki, KYK burs sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Lisans eğitimine başlayan binerce öğrencinin gözü KYK burs sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmiş durumda.

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi ve burs sonuç sorgulama

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından binlerce öğrenciye verilen burs sonuçları için geri sayım başladı. Eğitim hayatlarına devlet desteği olarak görülen KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sonlanmıştı. Açıklanması an meselesi olan KYK burs sonuç sorgulama sayfası da araştırılan konular arasında bulunuyor. 

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik Spor Bakanlığı ve KYK'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak geçen yıl burs başvuruları 24 Ekim'de son bulmuştu. KYK sonuçları ise 16 Kasım'da adayların erişimine açılmıştı. Bu nedenle aralık ayı başında burs sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir. Öte yandan bir öğrenci hem kredi hem de burs alamaz.

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI...

Yol ortasında 2 kadını tokatladıAntalya'da kimliği belirsiz kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde, yol ortasında 2 kadına tokat atarken, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadınlar, zorla araca bindirilmeye çalışılırken, "Burada kimse yok mu? Komşular" diye bağırarak, yardım istedi.
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