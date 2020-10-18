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18.10.2020 - 18:27 |

KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi ve sosyal medya hesapları her gün yoğun şekilde ziyaretçi akınına uğruyor. Öğrenciler burs ve yurt başvuru tarihleri hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sık sık da sorulan soru KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? şeklinde...

KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

KYK burs ve yurt başvuruları için zaman daralıyor, günler ilerledikçe üniversite öğrencilerinin heyecan ve sabırsızlığı da artıyor. Öğrenciler herhangi bir duyuru olup olmadığını 'KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?' sorusunu yönlendirerek öğrenmeye çalışıyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

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