MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KYK burs ve Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Eylü ayı bursu yattı mı?
ABONE OL
06.09.2020 - 09:36 |

KYK burs ve Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Eylü ayı bursu yattı mı?

Üniversite kayıtları sona erdi, milyonlarca üniversiteli KYK burs ve yurt başvurularının tarihlerini bekliyor. Yarın pazartesi olması sebebiyle beklentiler bir hayli artmış durumda... Peki normalde KYK burs ve Yurt başvuruları ne zaman başlar?

KYK burs ve Yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Eylü ayı bursu yattı mı?

YKS tercih sonuçların açıklanması, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca üniversite öğrencisinde büyük bir beklenti oluştu. En önemli noktalardan biri de KYK burs ve yurt başvuru tarihleri... Yeni bir haftaya girilirken bu konu bir hayli gündemde... Peki, başvurlar ne zaman başlar?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

EYLÜL KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronayı yenen avukattan şok sözler! Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi

Koronayı yenen avukattan şok sözler! Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor

Barınakta iç sızlatan görüntüler tepki çekiyor

Sıradaki Haber