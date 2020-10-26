KYK burs - yurt başvuru sayfası açıldı mı? KYK 2020-2021 ödemeleri ne kadar, ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrencileri günden güne heyecanlanmaya devam ediyor. Bu yıl üniversiteye ilk başlayanlar ve bir önceki sınıfların başvuru yapabileceği KYK burs ve yurt başvurularının erişime açıldığını Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü resmi internet sayfası üzerinden duyuracak. PEki KYK başvuruları için herhangi bir tarih henüz belirlenmedi mi? KYK bursu 2020 ne kadar, KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN SONA ERECEK?

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika duyurusu yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURDU 2020 NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden gerekli bilgile doldurulduğunda onaylanacak.

KYK BURS - YURT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve yurt işlemleri tamamlandığında, Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi internet sitesi üzerinden sonuçların açıklandığını duyuracak ve e - devlet sistemi üzerinden üniversite öğrencilerinin sonucunu erişime açacak.