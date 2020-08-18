KYK burs - yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK bursu 2020 ne kadar, yurt ücreti kaç para?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak ve ya devam edecek öğrencilerin merakla araştırdığı KYK bursu ve KYK yurtları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. KYK bursları hakkında en çok merak edilen soru KYK bursu ne kadar, KYK yurtları hakkında da en çok merak edilen soru KYK yurt başvuruları başladı mı? oldu. İşte üniversite öğrencilerinin ve adaylarının bilmesi gerekenler...

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.