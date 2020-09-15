KYK burs,yurt başvurusu 2020 ne zaman, nasıl yapılır? KYK burs - yurt ücretleri ne kadar?

Bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin ve geçmiş dönem üniversite öğrencilerinin başvurmak istediği KYK burs veya yurt başvuru işlemleri için arayış günden güne artıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim yılında KYK bursundan ve yurdundan yararlanmak isteyenler, ne kadar burs verildiğini ve yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu da bilmek istiyor. Peki KYK bursu 2020 ne kadar, KYK yurdu 2020 ne kadar? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin duyuru yapıldığında habeirmizin içeriğinde paylaşacağız.

KYK BURS 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURDU 2020 NE KADAR?

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.