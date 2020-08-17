MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KYK bursu 2020 ne kadar? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?
ABONE OL
17.08.2020 - 12:01 |

KYK bursu 2020 ne kadar? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

YKS tercih sonuçları heyecanla beklenirken, üniversite adayları KYK bursu ve yurtları hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Her yıl düzenli olarak devlet tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK bursu ve yurt olanağı yoğun ilgi görmeye başladı. Peki KYK bursu 2020 yılında ne kadar? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

KYK bursu 2020 ne kadar? KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak ve ya devam edecek öğrencilerin merakla araştırdığı KYK bursu ve KYK yurtları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. KYK bursları hakkında en çok merak edilen soru KYK bursu ne kadar, KYK yurtları hakkında da en çok merak edilen soru KYK yurt başvuruları başladı mı? oldu. İşte üniversite öğrencilerinin ve adaylarının bilmesi gerekenler...

KYK BURSU 2020 NE KADAR?

2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

 

 

Eski milletvekili Eren Erdem’in evini soyan hırsızlar yakalandı!İstanbul’da CHP eski Milletvekili Eren Erdem’in evine girerek 3 bin dolarlık kol saati ile 2 bin dolarlık yüzüğünü ve maaş kartını çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı 3 bin dolarlık saati satmak için bir alıcıya göstermesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS 2.tercih sonuçları TIKLA 2020! MEB LGS 1.nakil yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

LGS 2.tercih sonuçları TIKLA 2020! MEB LGS 1.nakil yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

Açıköğretim Lisesi sonuçları saat kaçta açıklanıyor? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açıköğretim Lisesi sonuçları saat kaçta açıklanıyor? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Sıradaki Haber