KYK bursu ve yurt ne kadar, KYK bursuna ve yurtlarına ne zaman başvuru yapılacak? Duyuru geldi...

2020-2021 Eğitim yılında üniversite okuyacak öğrencilerin bazıları maddi desteğe veya yurt gibi olanaklara ihtiyaç duyuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine burs ve kredi olmakla birlikte yurt olanakları da sağlayacak. Peki başvuru ne zaman başlayacak? KYK bursu ve yurt ücretleri ne kadar olacak? İşte KYK'ya dair tüm merak edilenler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi Twitter adresi üzerinden KK bursları ve yurtlarına karşı şu açıklamayı yaptı:

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

Kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? (2020)

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.

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