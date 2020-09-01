KYK yurt başvuru ekranı açıldı mı? 2020 KYK yurt ve burs başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar bulundukları şehirlerde veya farkli illerde yer alan Üniversitelere eğitim almak için gidecek. Farklı illerde yer alan üniversitelere gidecek olan adayların en önemli ihtiyaçlarından biri de barınma! Barınma ihtiyacı konusunda veli ve öğrencilerin her zaman ilk tercihi olan KYK yurt başvurularının ne zaman alınacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada başvurular için Yükseköğretim Kurulu'nun akademik takvimi yayımlaması beklendiği duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından belli olacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde alınan KYK yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından duyurulması bekleniyor

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.