MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
ABONE OL
25.09.2020 - 17:14 |

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından KYK yurt ve burs başvuruları gündem oldu. Üniversite öğrencileri bu tarihten itibaren her gün KYK yurt başvuruları başladı mı, burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorularına cevap aradı. Ekim ayı yaklaşırken sorular bir haylli çoğaldı. İşte beklenen tarihler...

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Bu haftanın da sonuna geldik. Bugün cuma günü olması sebebiyle KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Sıklıkla KYK yurt başvuruları başladı mı, burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorusu soruluyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oto teybi sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Oto teybi sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Son dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu güncel durum! Bugün Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika: 26 Eylül koronavirüs tablosu güncel durum! Bugün Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber