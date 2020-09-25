Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından KYK yurt ve burs başvuruları gündem oldu. Üniversite öğrencileri bu tarihten itibaren her gün KYK yurt başvuruları başladı mı, burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorularına cevap aradı. Ekim ayı yaklaşırken sorular bir haylli çoğaldı. İşte beklenen tarihler...
Bu haftanın da sonuna geldik. Bugün cuma günü olması sebebiyle KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı büyük merak konusu olmuş durumda... Sıklıkla KYK yurt başvuruları başladı mı, burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? sorusu soruluyor.
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.