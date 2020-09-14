KYK yurt başvuruları başladı mı? Burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan haber bekleniyor. Bu sene üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin heyecanı bir tık daha yüksek... Bu nedenle YK yurt başvuruları başladı mı? Burs başvurusu ne zaman başlayacak? sorusu soruluyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.