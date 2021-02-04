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04.02.2021 - 10:51 |

KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB'den duyuru geldi mi?

Üniversiteler hala açılmış değil. Yüz yüze ğitim için tarih bekleyen öğrencilerin bir kısmı da KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Günler ilerledikçe "KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB'den duyuru geldi mi?" soruları artıyor.

KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB'den duyuru geldi mi?

KYK yurt başvuru tarihleri uzun zamandır öğrencilerin gündeminde... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesi sürekli kontrol edilirken "KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB'den duyuru geldi mi?" soruları sorulup bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde duyuru yapılması bekleniyor.

'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.
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