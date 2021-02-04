KYK yurt başvuru tarihleri uzun zamandır öğrencilerin gündeminde... Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesi sürekli kontrol edilirken "KYK yurt başvuruları başladı mı? GSB'den duyuru geldi mi?" soruları sorulup bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde duyuru yapılması bekleniyor.