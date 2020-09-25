KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı mı?

Eylül ayının son gününe yaklaşırken KYK yurt, burs ve kredi başvuruları araştırılmaya devam ediyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar ve ara sınıf öğrencileri KYK yurt başvuruları ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak 2020?

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

KYK yurt, burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Kredi yurt başvuruları başladığı zaman detaylar haberde yer alacak.

AÇIKLAMA YAPILDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."