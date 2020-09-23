KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları öğrenciler tarafındna heyecanla bekleniyor.2020-2021 dönemi için KYKY yurt başvurusu yapacak olan adaylar başvurularının başlayacağı tarihi araştırıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TWİTTER'DA PAYLAŞTI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter hesabında geçtiğimiz günlerde şu paylaşımı yaptı; "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK 2020?

KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olunca ayrıntılar haberde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvurularının başlayacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberimize eklenecek.