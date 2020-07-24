KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak, tarih belli oldu mu?

KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yalından ilgilendiren yurt başvuru tarihleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvurularının Üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı tarihlerden sonra alınması bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN TERCİHLERİN ALINACAĞI TARİHİ DUYURMUŞTU

ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada Üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştu. Tercih sonuçlarının Ağustos ayı ortasında açıklanacağı düşünülürse KYK yurt başvurularının da Ağustos ayı sonunda ya da Eylül ayının ilk haftası içerisinde alınması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuruları hakkında henüz net bir açıklama yapılmasada 28 Temmuz tarihinde açıklanacak olan YKS sınav sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos tarihleri arasında başlayacak olan tercih sürecinin sona ermesi ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından alınması bekleniyor