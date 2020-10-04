KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak 2020? KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK yurt, burs ve kredi başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama gerçekleştirmişti. Peki 2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başlayınca detaylar haberde yer alacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."