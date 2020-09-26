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26.09.2020 - 10:25 |

GSB'den yeni açıklama! KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Üniversiteye bu yıl girmeye hak kazanan ve kazandıkları Üniversitelere kayıt işlemlerini tamamlayan adayların merak ettiği konular arasında ilk sırada KYK yurt ve burs başvuruları geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada yurt ve burs başvuru tarihlerimiz sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemiz üzerinden duyurulacaktır açıklamasında bulunuldu. Peki KYK yurt ve burs başvuruları bu dönem içerisinde alınacak mı?

GSB'den yeni açıklama! KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda YÖK tarafından gönderilen karar ile tavsiye kararında bulunulmuştu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde güz döneminde uzaktan eğitim yapılması bulundukları şehirlerden farklı şehirlerde bulunan üniversitelere eğitim için gidecek olan öğrencilerin hareketi son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Bilim Kurulu tarafından riskli görülmüştü. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu tarafından bir akademik takvimin açıklanmasının ardından netlik kazanacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının alınacağı tarih henüz belli değil! Yurt başvurularının 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi içerisinde alınması bile mümkün olabilir. YÖK tarafından Üniversitelere gönderilen tavsiye kararında Güz döneminde uzaktane eğitim ile yola devam edilmesi elzem bir durum olmadıkça yüz yüze eğitim yapılmaması tavsiyesinde bulunullmuştu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN YENİ KYK YURT VE BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

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