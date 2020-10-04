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04.10.2020 - 10:29 |

KYK tarafından yurt ve burs başvuru tarihi duyuruldu mu? Ne zaman başlayacak?

Ekim ayının ilk haftasındayız ve KYK yurt ve Burs başvuruları için heyecan gitgide artıyor. Öğrenciler bir tarih duymak isterken son gelişmelerden haberdar olmak için ısrarla KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu yöneltiliyor.

KYK tarafından yurt ve burs başvuru tarihi duyuruldu mu? Ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrenciler için artık kritik günler... KYK yurt ve burs başvurularının başlaması an meselesi... Gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na çevrilmiş durumda... Dillerden düşmeyen soru ise KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının net olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Tarihlerin Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir.

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