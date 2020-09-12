KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Pazartesi günü başvurular başlıyor mu?

Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi şu aralar sıklıkla ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce öğrenci yurt ve burs başvuruları için nefesini tutmuş durumda... Akıllardaki tek soru KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.