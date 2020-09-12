12.09.2020 - 20:50 |
KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? Pazartesi günü başvurular başlıyor mu?
KYK yurt ve burs başvuruları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Özellikle bu sene üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler tarihleri sıklıkla araştırıyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?
Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi şu aralar sıklıkla ziyaretçi akınına uğruyor. Binlerce öğrenci yurt ve burs başvuruları için nefesini tutmuş durumda... Akıllardaki tek soru KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve yurt başvuruları hakkında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl burs başvuruları 16 Ekim'de, yurt başvuruları ise 19 Ağustos'ta başlamıştı. Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Bu sene burs başvurularının ekim ayının ilk haftasında yurt başvurularının ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” yarın icra edileceğini bildirdi.