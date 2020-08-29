KYK yurt ve burs başvuruları için GSB'den önemli açıklama! KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar barınma konusunda en önemli kurumlardan biri olan ve öğrenciklerin ilk tercihleri arasında yer alan KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK yurt ve burs başvuruları hakkında Gençlik ve Sport Bakanlığı tarafından önemli açıklama geldi. İşte o açıklama...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı Akademik Takvime göre belirleneceği duyuruldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvurularının da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvime göre belirlenmesi bekleniyor