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29.08.2020 - 19:20 |

KYK yurt ve burs başvuruları için GSB'den önemli açıklama! KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından en fazla merak edilen konular arasında KYK yurt ve burs başvuru tarihleri geliyor. Bulundukları şehirlerden farklı illerdeki üniversitelere eğitim almak için gidecek olan adayların barınma konusunda ilk tercihleri KYK yurtları oluyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan başvuru tarihleri ile ilgili önemli açıklama...

KYK yurt ve burs başvuruları için GSB'den önemli açıklama! KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmeye hak kazanan adaylar barınma konusunda en önemli kurumlardan biri olan ve öğrenciklerin ilk tercihleri arasında yer alan KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK yurt ve burs başvuruları hakkında Gençlik ve Sport Bakanlığı tarafından önemli açıklama geldi. İşte o açıklama...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı Akademik Takvime göre belirleneceği duyuruldu.

 

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde e-Devlet üzerinden alınan KYK burs başvurularının da Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvime göre belirlenmesi bekleniyor

 

İnşaat çalışmasında hazine buldularİsrail'de kentsel dönüşüm inşaatında çalışan iki genç, 9. yüzyıl ve Abbasi Halifeliği dönemine ait 425 adet saf altın sikke buldu.
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