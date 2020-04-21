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21.04.2020 - 20:03 |

Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatta kullandığımız birçok atasözleri bulunmaktadır. Atasözleri TDK sözlüklerinde anlamlarına ulaşılabilir. Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün konusu nedir? Kısaca atasözünün anlamı nedir? Sizler için tüm bilgileri derledik.

Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözü deneme ve gözlemlere dayanan, öğüt verici sözlerdir. Lafla peynir gemisi yürümez atasözü de bunlardan birisidir. Bu atasözünün anlamı yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve işler gerçekleştirilmez anlamı taşımaktadır.

Lafla Peynir Gemisi Yürümez Atasözünün Anlamı Nedir?

Atasözü Türk Dil Kurumuna göre anlamı uzun denemeler ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav anlamlarına gelmektedir. Atasözlerinin il söyleyeni belli değildir. 

Lafla peynir gemisi yürümez atasözü de günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Lafla peynir gemisi yürümez atasözü anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Anlamı '' Yalnız konuşarak, yaparım diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. Atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lazımdır.'' anlamına gelmektedir. Kısaca şöyle yaparım, böyle yaparım diyerek yapılması gerek iş yapılmaz manasına gelmektedir.

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