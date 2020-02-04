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04.02.2020 - 09:32 | | DHA

Lastiği patlayan sürücünün yardımına gece kartalları koştu

İstanbul Sultangazi'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

Lastiği patlayan sürücünün yardımına gece kartalları koştu

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.

 

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