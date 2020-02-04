Lastiği patlayan sürücünün yardımına gece kartalları koştu

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.