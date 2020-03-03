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03.03.2020 - 07:34 | | DHA

Lastik deÄŸiÅŸtirirken TIR çarptÄ±! 2 ölü, 1 yaralÄ±

Ankara'da TIR'Ä±n patlayan lastiÄŸini deÄŸiÅŸtiren ÅŸofÃ¶r ve muavini, arkadan gelen baÅŸka bir TIR'Ä±n Ã§arpmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ã‡arpan TIR'Ä±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ de yaralandÄ±.Â

Lastik deÄŸiÅŸtirirken TIR çarptÄ±! 2 ölü, 1 yaralÄ±

Kaza, saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara Ã‡evre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden narenciye yÃ¼klÃ¼ 33 HN 836 plakalÄ± TIR'Ä±n lastiÄŸinin patlamasÄ± Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼, TIR'Ä± yol kenarÄ±na park etti. TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve muavini, lastiÄŸi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in aracÄ± krikoyla kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, aynÄ± yÃ¶nden gelen Hakan Ã–zkara yÃ¶netimindeki 01 CAF 71 plakalÄ± TIR, park halindeki TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.

Kazada,Â farklÄ± yerlere savrulan ÅŸofÃ¶r ve muavin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken,Â Ã–zkara da hurdaya dÃ¶nen TIR'da yaralandÄ±.

Ã–zkara, kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve muavinin kimliÄŸi, kaza yerinde tespit edilemedi.Â Polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

    KomÅŸu kavgasÄ± kanlÄ± bittiKartalâ€™da aynÄ± binada komÅŸu iki aile arasÄ±nda çÄ±kan gürültü tartÄ±ÅŸmasÄ± kötü bitti. TaraflarÄ±n birbirlerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kavgada iki aileden toplam 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Kanlar içerisinde kalan yaralÄ±lar, kavganÄ±n boyutunu gözler önüne serdi.
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