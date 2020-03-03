Kaza, saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara Ã‡evre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden narenciye yÃ¼klÃ¼ 33 HN 836 plakalÄ± TIR'Ä±n lastiÄŸinin patlamasÄ± Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼, TIR'Ä± yol kenarÄ±na park etti. TIR ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve muavini, lastiÄŸi deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in aracÄ± krikoyla kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, aynÄ± yÃ¶nden gelen Hakan Ã–zkara yÃ¶netimindeki 01 CAF 71 plakalÄ± TIR, park halindeki TIR'a arkadan Ã§arptÄ±.

Kazada,Â farklÄ± yerlere savrulan ÅŸofÃ¶r ve muavin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken,Â Ã–zkara da hurdaya dÃ¶nen TIR'da yaralandÄ±.

Ã–zkara, kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve muavinin kimliÄŸi, kaza yerinde tespit edilemedi.Â Polis kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.