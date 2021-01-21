Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Ne Demek? Duanın Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Bu dua sadece Hac ibadeti sırasında okunmaz. Umre'ye gidenler de ihrama girdikten sonra Lebbeyk Allahümme Lebbeyk duasını okumalıdır.



Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Ne Demek?



Lebbeyk kelimesinin sözlük anlamı ''emredersiniz''dir. Aynı zamanda bir seslenme sözü olan Lebbeyk, bir emri ifa etmek, bir talebi yerine getirmek anlamında da kullanılır.



Lebbeyk Allahümme Lebbeyk de ''Emret Allah'ım Emret'' demektir. Hz. Ömer'in naklettiği bu hadis, Hac ibadetinin farzları arasında yer alır.



Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Duasının Türkçe ve Arapça Okunuşu



Arapça Okunuşu:



Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek.



Anlamı:



Allah'ım! Senin emrine uydum ve davetine icabet ettim. İmanımla birlikte sana teslim oldum. Sen Rabbimsin. Sen emret, aciz bir kulun olarak emrini yerine getireyim. Allah'ım sen tek ve birsin. Yaratılanların içinde senin eşin ve benzerin yoktur. Mülk yalnızca sana aittir ve ortağın yoktur. Yalnız sana hamd ederim Bize nimet veren sensin. Tekliğine ve birliğine iman etmiş bir kulun olarak sana teslim oldum Allah'ım.



Lebbeyk Duasının Faziletleri Nelerdir?



Hac ve Umre sırasında okunan Lebbeyk duası, ulema tarafından en faziletli dualardan biri kabul edilmiştir. Allah'ın emrine itaat etmek ve yoktan var eden Allah'a bütünüyle teslim olmak anlamına gelir.



Duada geçen ''bir'' ve ''tek'' ifadeleri Allah'ın zati sıfatlarından biri olan vahdaniyeti tanımlar. Tevhid inancı, İslam'ın temel itikatlarından biridir. Ondan başka yaratıcı yoktur. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde iki yaratıcı olsaydı düzen değil karmaşa olacağından bahsedilir. Evrendeki her şeyin tek bir yaratıcısı vardır. O da yüce Allah'tır.



''Eşin ve benzerin yoktur'' cümlesinin karşılığı ise Muhalefet'ün Lil Havadis sıfatıdır. Allah, sonradan yaratılmış hiçbir şeye benzemez. Bu nedenle peygamber efendimiz ''Allah'ın yarattıkları hakkında uzun uzun tefekkür edin ama Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin'' demiştir.



Lebbeyk Duası Nasıl Okunur?



Lebbeyk duası Hacca giden tüm Müslümanlar için farzdır. İhrama girdikten sonra 3 kez okunması gerekir. Erkeklerin bu duayı yüksek sesle okuması vaciptir. Kadın hacı adayları ise kısık sesle okumalıdır.