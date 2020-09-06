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06.09.2020 - 14:21 | | AA

Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen  zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Demir, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı  envanterindeki M60T ve Leopard 2A4 ana muharebe tanklarının bugünün modern  muharebe koşullarına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmalarının sürdüğünü  ifade etti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Demir, şunları  kaydetti:

"ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için  geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonu başarıyla  tamamlandı. Öncelikle 40 tankın zırhlandırması bulundukları bölgede yapılarak  tankların beka yetenekleri en üst seviyeye çıkarılacak."

 

 

 

  

 

Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor!Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın Balistik Koruma Merkezinde Leopard 2A4 tankları için geliştirilen zırh paketinin kalifikasyon testleri ve entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını bildirdi.
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