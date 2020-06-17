LGS ertelenecek mi, ne zaman? 2020 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler büyük bir heyecanla LGS'yi bekliyorlar. Sınav için geri sayımın yapıldığı şu günlerde LGS ile ilgili son dakika paylaşımları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki LGS ertelenecek mi, ne zaman? LGS sınavında maske takılacak mı? İşte detaylar....

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS sınavının erteleneceğine dair bir bilgi gelmedi. Şu anda olan bilgilere göre LGS belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

2020 LGS NE ZAMAN?

LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

LGS sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Selçuk sınav giriş belgeleri ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

SINAVDA MASKE TAKILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Her öğrenci için okullara maske gönderildi.

Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız.

Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde “Sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği” yönündedir."

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınavda salgın nedeniyle alınan önlemleri paylaşan Selçuk, "Geçen seneki LGS'de sınav yaptığımız 3 bin 873 okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul sayısı 18 bin 139 oldu. Beş katından fazla arttı. Böylelikle sosyal mesafe kurallarına kolaylıkla uyulabilecek." diye konuştu.