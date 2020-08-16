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16.08.2020 - 15:52 |

LGS ikinci yerleştime sonuçları açıklandı mı? 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçlarına sayılı saatler kaldı diyebiliriz. İlk tercih sonuçlarından memnun kalmayanlar yeni bir şans doğuran nakil için başvuru yaptılar. Şimdi bu başvuruların sonuçları beklenirken sıklıkla LGS ikinci yerleştime sonuçları açıklandı mı? 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yöneltiliyor.

LGS ikinci yerleştime sonuçları açıklandı mı? 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 Ağustos'ta açıklanan LGS tercih sonuçları sonrası 10-14 Ağustos tarihlerinde okul değiştirmek isteyen öğrenciler 1. nakil başvurusunda bulundu. Yeni haftaya girilirken yerleştirme sonuçları bir hayli yoğun şekilde aratılıyor. İşte MEB'in geçtiği nakil sonuç tarihi...

LGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 24 Ağustos 2020'de duyurulacak.

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