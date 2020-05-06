06.05.2020 - 11:35 |
LGS kılavuzu 2020 MEB! LGS başvuru nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
LGS kılavuz ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini açıkladıktan sonra öğrenciler kılavuzu ve başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili araştırılmaya başlandı. Peki LGS başvuruları nasıl yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte LGS kılavuzu...
LGS kılavuzu 2020 yayımlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 2020 LGS kılavuzu...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve LGS Sıvav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.
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LGS BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Küçükçekmece'de yeni doğan bebek sokağa atılmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı!İstanbul Küçükçekmece’de yeni doğan bebeğin sokağa atılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cansel K.'nın sevgilisinden hamile kaldığını ve bunu 7'nci ayda anladığını söylediği öğrenildi. Evli olan Cüneyt A.'nın bebeği, "Eve götürürüm" diyerek Cansel K.'dan aldığı ve boş arsaya bıraktığı kaydedildi.