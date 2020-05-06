LGS kılavuzu 2020 MEB! LGS başvuru nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS kılavuzu 2020 yayımlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve sonuçların açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 2020 LGS kılavuzu...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve LGS Sıvav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.

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LGS BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?



