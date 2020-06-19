LGS ne zaman, sınav için gerekli belgeler nedir? LGS saat kaçta, sokağa çıkma yasağı saatleri neler 2020?

LGS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. LGS'ye kısa bir süre kala öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi ve zamanı ile ilgili detaylar yer alıyor. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında sınavlarla ilgili konuya değindi. Peki LGS ertelenecek mi, ne zaman? İşte LGS sınav giriş belgeleri ile ilgili detaylar...

LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Twitter'dan şu paylaşımı gerçekleştirdi:

"LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

LGS NE ZAMAN 2020?

LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

LGS sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Selçuk sınav giriş belgeleri ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

20 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede şu ifadeler yer aldı;



20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Virüse temas eden öğrenci hekim izniyle sınava girer.

Sınava girecek hasta öğrencilere ayrı binalar oluşturuldu.