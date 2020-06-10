LGS sınav giriş belgeleri ve yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

LGS'ye sayılı günler kala heyecan dorukta iken öğrenciler sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri ile ilgili detayları araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceden yaptığı açıklamada sınav giriş belgeleri ile ilgili bilgi vermişti.Peki sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

LGS NE ZAMAN 2020?

LGS sınavı 20 Haziran tarihinde 2 oturum halinde yapılacak.

1. oturum başlama saati: 09.30

2. oturum saat başlama saati: 11.30

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada konuya ilişkin "Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık." ifadelerini kullandı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Ancak açıldığı zaman detaylar haberde olacak.