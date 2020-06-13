13.06.2020 - 09:15 |
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız
20 Haziran'da binlerce kişi LGS'ye girecek. Sınav giriş belgeleri sınav öncesi en çok merak edilen konular arasındaydı. Bugün MEB duyuru yaparak sınav giriş belgelerinin yayımlandığını belirtti. Sınav giriş yerlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Liselere Geçiş Sistemi sınavı için geri sayım başladı. Binlerce 8. sınıf ööğrencisi 1. dönem müfredatından sınava tabi tutulacak. Sınav öncesi en önemli konulardan biri LGS sınav giriş belgesiydi. Şimdi binlerce öğrenci sınav giriş belgesini kontrol etmek istiyor.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ