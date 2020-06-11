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11.06.2020 - 09:26 |

LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS ne zaman?

Liseye Geçiş Sistemi ile uygulanacak olan sınav sonrasında liseye yerleşecek olan öğrenciler heyecan dolu. 2019-2020 Eğitim yılında 8. sınıfı okuyan öğrencilerin katılım sağlayacağı LGS için geri sayım başladı. Sınava çok kısa süre kala, sınav giriş belgesi için arayışa geçen öğrenciler meraklanıyor. LGS sınav giriş belgelsi nereden alınacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte LGS adaylarının bilmesi gerekenler...

LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? 2020 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan LGS için geri sayım başladı. 2020 LGS sınavı hangi gün uygulanacak?Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri nereden alınacak? MEB tarafından yapılan duyuru öğrencilerin merakını giderecek. İşte LGS sınav giriş belgeleri ile ilgili muhakkak bilinmesi gerekenler...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile

birinci oturum 09.30’da,

ikinci oturum 11.30’da

başlayacaktır.

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladıSon Dakika - İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya, Hollanda, İngiltere'ye gerçekleştiriliyor. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da dış hat tarifeli uçuşlar, yeniden başladı.
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