LGS sınav konuları neler olacak? Son dakika Bakan Selçuk açıkladı! İşte 8. sınıf müfredatı...

LGS konuları neler olacak? sorusunun cevabı gündemde öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS konuları ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesini paylaştı. Peki LGS hangi konulardan yapılacak?

LGS KONULARI NELER OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınavının bu sene hangi tarihte yapılacağı MEB takviminde açıklandı. LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10

Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20

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