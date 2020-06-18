LGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? MEB LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır 2020?

LGS sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı. LGS'ye kısa bir süre kala öğrencilerin gündeminde sınav giriş belgesi ve zamanı ile ilgili detaylar yer alıyor. Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında sınavlarla ilgili konuya değindi. Peki LGS ertelenecek mi, ne zaman? İşte LGS sınav giriş belgeleri ile ilgili detaylar...

LGS ERTELENECEK Mİ?

Bakan Koca, YKS ve LGS ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu."

LGS sınavının erteleneceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

LGS NE ZAMAN 2020?

LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

LGS sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Selçuk sınav giriş belgeleri ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."