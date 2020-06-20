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20.06.2020 - 14:59 | | İHA

LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren Ahıska vatandaşı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu.

LGS sınavına girmesiyle çıkması bir oldu

Bursa İnegöl'de yaklaşık 6 bin öğrenci, yeni tip corona virüs salgını tedbirleri altında LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Okul kapısında öğrenciler ateşleri ölçülerek içeriye alındılar.

Oldukça heyecanlı olan öğrenciler önce sözel soruları yaptılar, 45 dakikalık molanın ardından sayısal oturuma girdiler. Saat 09.30'da başlayan sınava, Türkiye'ye yeni geldiği dönemde pandeminin başlaması nedeniyle ancak bir hafta okula gidebilen Ahıskalı bir öğrenci de girdi.

Ahıskalı öğrencinin Türkçe'yi okuyamadığı için sınava girmesiyle çıkması bir oldu. Türkçe bildiğini ancak okumada güçlük çektiği için sınava girmediğini söyleyen 8. sınıf öğrencisi evine gitti. Okul önünde bekleyen veliler ise duruma üzüldü.

Sınav bittikten sonra heyecanla çocuklarının çıkmasını bekleyen velilerin biranda sosyal mesafeyi unutup toplu bir şekilde bölgeden ayrılması dikkat çekti.

    Kısıtlama onları engellemedi! Tatilin keyfini sürdüler...Türkiye genelinde sınav için saat 15.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da tatil yapan yerli turistler, otele çıkma kısıtlamalı tatil keyfi yaptı. Sokaklar caddeler boş kalırken otel havuzları ve otel sahillerinde tatilciler denize girdi.
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