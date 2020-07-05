LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB, LGS 2020 sonuçları tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan LGS heyecanı sona erdi. 20 Haziran 2020 günü LGS tamamlandıktan sonra, öğrencilerde sınav sonuçları heyecanı başladı. Halen devam eden sonuç heyecanı için MEB'den tarih duyurusu geldi. LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte LGS sınavına katılım sağlayan ve sınavdaki başarısını öğrenmek için sabırsızlanan öğrenciler için o tarih...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.



Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR



a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,



b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,



c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,



ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,



d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,



e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,



f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,



g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.