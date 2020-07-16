LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri il il 2020! MEB LGS lise yüzdelik dilimi,taban puanları ve kontenjanlar sayfası

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Yüzdelik dilimler, taban puanlar ve kontenjanlar gündemde merak ediliyor. Öğrenciler yüzdelik dilimlere göre tercihlerini hazırlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih kılavuzunu yayımladı. Peki 2020 LGS yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS taban puanları...

LGS TABAN PUANLARI

Heyecanla beklenen LGS 2020 tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yayımlandı

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı sonuçları açıklandı.

MEB: LGS sonuçları açıklandı. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.

LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!