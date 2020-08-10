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10.08.2020 - 09:03 |

LGS tercih sonuçları açıklandı! TIKLA - SORGULA

LGS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar, 'meb.gov.tr' ve e - okul VBS sistemleri üzerinden sorgulanıyor.

LGS tercih sonuçları açıklandı! TIKLA - SORGULA

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulandı. 8. Sınıfların katılım sağladığı LGS sınavı ardndan sonuçları açıklandı ve lise tercihleri alındı. Şu sıralar LGS tercih sonuçları heyecanı sınava katılan tüm öğrencilerde yaşanmaya devam ediyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Bakanlık tercih sonuçlarının açıklanacağı saati duyurduğunda haberimizde paylaşacağız.

10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

 

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