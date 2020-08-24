LGS tercih sonuçları ekranı | 2020 LGS 2. tercih - nakil yerleştirme sonuçları açıklandı

17-21 Ağustos 2020 Tarihleri arasında alınan LGS 2. tercih işlemlerinin sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlar, öğrencilerin merakını giderdi. LGS tercih sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS tercih sonuçlarını sorgulamak için aşağıda yer alan ekrandan T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekranda yer alan güvenlik kodunu girmelisiniz. Ardından LSGS tercih sonucunuz erişime açılacak.

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



e - OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ





Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 - 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.