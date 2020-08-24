LGS tercih sonuçları ekranı | 2020 LGS 2. tercih - nakil yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı. 2020-2021 Eğitim yılında liseye başlayacak olan adayların okullara yerleşme süreci sona erdi. Geçtiğimiz tarihlerde LGS 1. tercih sonuçları açıklanmıştı. Bugün ise LGS 2. tercih sonuçları erişime açıldı. Hangi liseye gideceğini öğrenmek isteyen öğrenciler sabırsızlıkla okulunu sorgulamaya başladı. LGS 2. tercih sonuçları MEB'in sayfası ve e-okul üzerinden öğreniliyor. İşte LGS tercih (nakil) sonuçları sorgulama linki haberimizde...
17-21 Ağustos 2020 Tarihleri arasında alınan LGS 2. tercih işlemlerinin sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sonuçlar, öğrencilerin merakını giderdi. LGS tercih sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
LGS tercih sonuçlarını sorgulamak için aşağıda yer alan ekrandan T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve ekranda yer alan güvenlik kodunu girmelisiniz. Ardından LSGS tercih sonucunuz erişime açılacak.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
e - OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 24 - 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.