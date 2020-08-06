LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020

2020-2021 Eğitim yılında liseye başlayacak olan öğrencilerin tercih yaptığı LGS tercih sonuçları için heyecan sürüyor. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır aramasında bulunan öğrenciler için beklenilen tarihi haberimizde verdik. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS kılavuzunda tüm tarihlere yer verdiği gibi LGS tercih sonuçlarına da yer verdi. İşte MEB tarafından yayımlanan o gün...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

erleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

MEB'in yayımladığı LGS kılavuzunda 10 Ağustos tarihinde Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edileceği belirtiliyor.

LGS TAKVİMİ

10-14 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020: 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı